Rafa Nadal confirme la nouvelle qui impacte complètement tout le monde

Rafa Nadal traverse un moment professionnel difficile. Le joueur de tennis est dans la phase finale de sa carrière et a trouvé en sa femme, Xisca Perelló, le pilier fondamental pour aller de l’avant.

En ce sens, Rafa Nadal réfléchit déjà à ce que sera sa vie après sa retraite professionnelle avec Xisca Perelló. Le bien-être et le confort sont essentiels pour lui qui envisage d’élever son fils.

C’est pourquoi l’athlète a accéléré le processus de construction de son nouveau manoir situé dans la partie la plus élevée de Porto Cristo (Manacor).

La construction de la nouvelle maison de l’athlète a commencé il y a deux ans et demi. Le lieu choisi par Nadal est un lopin de terre qui lui a coûté, selon le magazine «Bientôt», quatre millions d’euros. La maison est à côté de la maison de ses parents et de celle de son oncle Miquel Ángel Nadal.

Rafa Nadal et Xisca Perelló y passeront beaucoup de temps et c’est pourquoi ils ne se sont pas privés de détails. Le manoir a deux bâtiments de deux étages reliés et reliés par un toit en croupe, ainsi que des fenêtres et des terrasses.

Plus de détails

De plus, le manoir conçu par Rafa Nadal possède un troisième bâtiment d’un étage. Ceci est situé à côté de la piscine et du jardin. Comme il s’est avéré, la fête de baptême du petit Rafa pourrait s’y tenir.