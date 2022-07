«Quitter l’Inter Milan était une erreur»

Romelu Lukaku est revenu à l’Inter Milan en prêt de Chelsea et a reconnu ce vendredi que quitter le club italien pour Londres l’été dernier (110 millions d’euros) était une mauvaise décision.

«Le plus grand défi de ma carrière sera cette saison. Je suis parti et c’était une erreur de partir. Maintenant, je suis à nouveau heureuse de porter ce pull. La saison dernière, quand j’étais en Angleterre, j’ai réalisé à quel point l’Inter était grand et Milan est une ville fantastique. C’est pour ça que je n’ai pas vendu ma maison, ma mère venait toujours ici et moi aussi j’avais très envie de revenir», a assuré l’attaquant belge.