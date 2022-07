Qui sont les joueurs avec le plus de Ballon d’Or ?

Le Ballon d’Or est la traditionnelle récompense qui récompense le meilleur footballeur de l’année. Voici la liste des footballeurs qui ont gagné le plus de fois ce prestigieux titre.

La première fois que le Ballon d’Or a été décerné, c’était en 1956, lorsque l’Anglais Stanley Matthews, alors joueur de Blackpool, était le vainqueur.

Jusqu’en 1995, le prix était réservé uniquement aux footballeurs européens, c’est pourquoi Pelé ou Diego Maradona n’ont jamais atteint cet exploit.

5. Marco van Basten

3 Ballon d’Or

Le Néerlandais a dû abandonner le football quand il était jeune en raison de blessures récurrentes. Il a remporté les éditions 1988, 1989 et 1993, toutes avec le maillot de Milan d’Italie et la première de l’année où il a remporté le Championnat d’Europe.

4. Johan Cruyff

3 Ballon d’Or

Pour beaucoup, le Néerlandais est l’un des cinq meilleurs footballeurs de toute l’histoire. Il n’a qu’une seule dette en suspens, qui est une Coupe du monde. Il a remporté le prix en 1971, 1973 et 1974, l’année où il a été vice-champion du monde avec les Pays-Bas.

3. Michel Platini

3 Ballon d’Or

Le Français a toujours remporté le prix avec le maillot de la Juventus d’Italie et pendant trois années consécutives : 1983, 1984 et 1985. Lors de l’élection de 1983, il a pris 84 voix au second, l’Écossais Kenny Dalglish.

2. Cristiano Ronaldo

5 Ballon d’Or

Le Portugais est un contemporain de Messi et est le seul à pouvoir le considérer comme un égal en ce moment. Il a remporté le prix en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Le premier était avec Manchester United et les quatre autres avec le Real Madrid.

1. Lionel Messi

7 Ballon d’Or

Le crack argentin est celui qui a remporté cet exploit le plus de fois. Six fois ils étaient avec le maillot du Barcelone d’Espagne (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019) et un défendant le bouclier du Paris Saint Germain français (2021). De plus, il a été nominé pour le prix six autres fois.