Qui est Rodrigo Messi, l’aîné des frères et sœurs de Lionel Messi ?

Six fois footballeur mondial de l’année, Lionel Messi a trois frères et sœurs et est le troisième des quatre enfants de Jorge Messi et Celia María Cuccittini. Le premier des quatre enfants est Rodrigo Messi, le frère aîné de Lionel Messi.

Rodrigo Messi est né le 10 février 1980 et a sept ans de plus que Lionel Messi. C’est un homme d’affaires sportif. Il est l’agent du jeune barcelonais Konrad de la Fuente et ancien conseiller d’Ansu Fati qui est ensuite passé au super agent Jorge Mendes en 2020.

On lui attribue une influence sur l’amour précoce de Lionel Messi pour le football et lui et leur autre frère Matias ont joué au football ensemble en grandissant.

Rodrigo est marié et réside à Barcelone, en Espagne, avec sa femme Florencia Parisi, et les deux ont trois enfants. Il s’occupe également de gérer l’emploi du temps quotidien et la publicité de Lionel Messi.

Sa valeur nette est estimée entre 2 et 5 millions de dollars. Il a un compte Instagram actif et compte 202 000 abonnés.