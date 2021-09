Qui est MHD ? La star française qui a enregistré avec Bizarrap et conquiert Messi

Proche du PSG, il a travaillé comme livreur de pizzas et est désormais le roi de l’afrotrap. Il a enregistré une chanson avec le Bizarrap argentin qui a atteint les oreilles de Messi.

Leo Messi et son arrivée à Paris ont ouvert toutes les routes entre la France et l’Argentine. Le nouveau ’30’ du Paris Saint-Germain a fait ses débuts mardi soir coïncidant avec un autre événement auquel il n’a pas participé mais, sans le savoir, y était pour beaucoup.

Quelques heures après les débuts de Leo en Ligue des champions avec le PSG, le producteur argentin Bizarrap a créé sa 44e session avec le rappeur français MHD, proche du Paris Saint-Germain.

Une star du genre urbain français aux côtés d’une autre star argentine qui s’est déjà faufilée dans les tendances YouTube en quelques heures et a dépassé les deux millions de vues pour toucher le troisième million.

Au-delà des chiffres, le rappeur lui-même «est devenu fou» dans ses histoires lorsqu’il a vu le commentaire de Leo Messi sur Instagram citant une «barre» de sa chanson dans laquelle il mentionne que l’attaquant est arrivé dans la capitale.

Dans la capitale comme Messi, a chanté le Français. «Dans la capitale», a répondu l’Argentin sur le profil Instagram de Bizarrap avec des emojis d’applaudissements. Mais qui est cette star de France qui a conquis Messi avec sa chanson ?

Mohamed Sylla est un rappeur français d’origine guinéenne du côté de son père et sénégalais du côté de sa mère. Bien qu’il soit né en 1994 (27 ans) à La Roche-sur-Yon, il s’installe dans le 19e arrondissement de Paris en 2003.

Après avoir formé le groupe 19 Réseaux, il débute sa carrière solo en tant que MHD. A cette époque, alors qu’il travaillait encore comme livreur de pizzas, ses chansons de «afrotrap», qui mêle trap et rythmes africains, ont commencé à monter comme de l’écume sur les réseaux sociaux et ont reçu la reconnaissance des artistes et même des joueurs du PSG.

Le Français, il y a plus de cinq ans, a abandonné son métier et s’est tourné vers la musique dans laquelle il est une référence. Très passionné de football, il reconnaît que son équipe de cœur est les Girondins de Bordeaux, mais il a toujours témoigné de l’affection au PSG.

Le Français a déjà sorti des chansons précédentes avec des références au football et aux footballeurs de l’équipe parisienne comme Afrotrap Pt.3 (Ligue des Champions) dans laquelle il faisait référence à Thiago Motta et Verratti et s’habillait en plein PSG dans le clip vidéo.

Maintenant, pour cette session avec Bizarrap, il a été fait, par hasard, avec le même maillot avec lequel Messi a fait ses débuts en Ligue des champions.

En fait, le producteur argentin met des «coupures» de l’orateur disant le nom du footballeur. Bien que ce ne soit pas le seul mentionné. MHD assure vouloir «danser dans le coin comme Roger Milla» et «filer», «vouloir de l’argent» et «avoir 10 ans» comme Zidane. Tout, rester à Paris, rester «dans la capitale comme Messi».

Dans la capitale et à côté de Messi se trouvait, justement, Bizarrap. Le musicien était récemment au Parque de los Príncipes alors qu’il publiait sur son Instagram où il «se vantait» de photos avec Messi ainsi qu’avec Paredes et Di María.

Dans la capitale, après être passé en prison

Le rappeur a été arrêté en janvier 2019 pour la mort d’un jeune de 23 ans lors d’une bagarre dans le 10e arrondissement de la capitale française dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018.

Sylla a été libéré en juillet 2020 sous contrôle judiciaire et ce 2021 est de retour pour sortir de la musique. En plus de sa chanson avec Bizarrap, il a sorti un album complet intitulé Mansa.

Afrojuice 195 le fait en espagnol

«Si vous voulez faire de l’afrotrap, vous devez nous demander», dit Afrojuice 195 dans plusieurs de ses chansons, un groupe entre «Fuenla» et «Vallecas» formé par Taylor Chris, Tj Detwailer, Beronike et Mike Juice qui sont la référence. du genre en espagnol

Leurs chansons sur Karim Benzema, Zinedine Zidane, José Mourinho, Pogba ou Dybala font partie des nombreuses références au beau sport qui se trouvent dans leurs chansons et dans leurs vidéos qu’ils ont déjà enregistrées dans leur «stade local» : Fernando Torres de Fuenlabrada.

Le groupe madrilène a ajouté au nombre de commentaires sur le sujet ou de précédentes promotions dans lesquelles les réactions étaient positives de Facu Campazzo, Papu Gómez, Pierre Gasly, l’acteur Jaime Lorente, Nicki Nicole, également le rappeur Morad, Hard GZ, Snow Tha Product ou le streamer argentin Coscu, qui a récemment assisté au dîner d’adieu de Messi avec Ibai Llanos à Barcelone.