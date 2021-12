Qui est le plus difficile à marquer entre Cristiano et Messi ? Emerson répond

Emerson Royal, actuel côté de Tottenham, a accordé une interview à la chaîne Shirt 21. Au cours de la dernière partie de l’entretien, le Brésilien a répondu aux questions des fans. Et l’un d’eux lui a demandé qui est le plus difficile à marquer parmi les joueurs les plus réguliers de l’histoire : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le sud-américain n’a pas hésité. Il a aussitôt sorti le nom du génie argentin, qu’il a croisé à plusieurs reprises en Ligue espagnole (quand Emerson jouait pour le Betis) et en finale de la Copa América.

Cristiano est une bête, un crack, mais la version à laquelle il a été confronté est plus axée sur la conversion. En 1 contre 1, ce n’est pas aussi difficile qu’aujourd’hui 30 du PSG.

«Qui est le plus difficile à marquer ? Messi. Cristiano Ronaldo est un joueur qui marque beaucoup de buts, mais ce n’est pas un joueur avec 1 contre 1 si difficile. Bien sûr, c’est un crack qui n’a pas besoin de mes commentaires, mais Messi, en ce sens, est supérieur».

Et puis il n’y a vraiment rien à débattre. Messi a passé des années avec plus de duels gagnés, plus de dribbles terminés et plus d’occasions générées (avec des passes décisives ou de grandes chances) que Cristiano.

Lors de la campagne 2020/21, par exemple, Messi a réalisé 188 dribbles entre la Ligue et l’UEFA Champions League, tandis que Cris n’a signé que 68 dribbles entre la Serie A et la Coupe d’Europe.

En ce qui concerne les grandes occasions nettes lors de la dernière saison de la Ligue + Ligue des champions, Lionel Messi en a fait 26, tandis que CR7 n’a produit que 6 occasions très importantes (dans les passes clés, elles étaient 100 contre 45). Ceci selon les dossiers d’Opta.