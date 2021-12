Qui est le meilleur footballeur de toute l’histoire ? Martin Odegaard a répondu

Martin Odegaard est l’un des joueurs d’aujourd’hui à qui l’on a demandé de se positionner dans ce qui est peut-être le débat le plus discuté dans le monde du football : qui est le meilleur footballeur de tous les temps ?

À ses débuts en tant que joueur d’Arsenal, le talentueux milieu de terrain norvégien a joué dans la section Fill In The Blanks et on lui a demandé directement le nom du footballeur qui, à son avis, est LA CHÈVRE.

La réalité est que l’ancien Real Madrid ne pouvait pas rester avec un seul joueur. L’actuel capitaine de l’équipe nationale norvégienne a confirmé publiquement qu’il fait partie de ceux qui pensent qu’il n’y a pas eu de plus grands footballeurs que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C’est vrai, pour Odegaard, l’Argentin et le Portugais sont sur le même échelon historique dans le match.

«Le meilleur footballeur de tous les temps ? Je dirais que Cristiano Ronaldo et (Lionel) Messi», a déclaré le footballeur de 23 ans, dans des déclarations recueillies (2021) sur la chaîne YouTube d’Arsenal.

Au-delà de toute opinion, il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi resteront dans les mémoires. Et pas seulement dans l’histoire du football, mais dans toute l’histoire du sport.

Par des exploits, des titres, des records et des années au plus haut niveau, tous deux ont leur place assurée dans l’Olympe sportif.

Cristiano Ronaldo (802) et Lionel Messi (758) sont les joueurs avec le plus de buts de toute l’histoire du football professionnel. Record légendaire.

Lionel Messi (7 et 6) et Cristiano Ronaldo (5 et 4) sont les footballeurs qui ont remporté le plus de fois le Ballon d’Or et le Soulier d’Or de l’histoire. Ils ont réalisé et continuent de réaliser ce qui n’a jamais été vu dans le jeu.