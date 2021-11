Qui est le meilleur entre Messi et Cristiano ? La réponse fantastique de Claudio Ranieri

Lorsqu’on lui a demandé de nommer son attaquant préféré de tous les temps dans la section MY TOP 4 des médias officiels du FC Barcelone, Xavi Hernández, qui vient de devenir le nouveau manager de l’équipe première de culé, a divisé sa réponse en trois parties.

Tout d’abord, comprenant qu’il devait mettre en avant des légendes déjà à la retraite, il a précisé qu’il aurait mentionné Lionel Messi comme son attaquant historique préféré sans hésitation. Puis il a souligné Samuel Eto’o comme son dernier sélectionné.

Et enfin, il a également déclaré que Luis Suárez le met directement dans la conversation des meilleurs 9 que le Barça a eu dans toute son histoire.

«En tant qu’attaquant, je choisirais Messi, mais il est toujours actif. J’ai donc choisi Samuel Eto’o. Entre lui et Luis Suárez, qui est également toujours actif, ce sont probablement les meilleurs 9 (avant-centre) de l’histoire du Barça», a déclaré El Maestro, dans des déclarations partagées sur la chaîne officielle du FC Barcelone sur YouTube.

Avec les trois, il a remporté des matchs inoubliables, avec les trois, il a conquis des titres, avec les trois, il a célébré des saisons parfaites (triplet) et avec les trois, il a coïncidé avec la meilleure étape de l’histoire du club de ses amours. Il est impossible pour Xavi d’oublier ce que Messi, Eto’o et Suárez ont pu apporter à l’entité Blaugrana.

Lionel Messi est le footballeur avec le plus de buts (672), le plus de passes décisives (268), le plus de matchs (778) et le plus de titres (35) de toute l’histoire du FC Barcelone. Rien de tel n’a jamais été vu.

Luis Suárez (198) et Samuel Eto’o (130) figurent dans le TOP 10 des meilleurs buteurs historiques du FC Barcelone. L’Uruguayen a grimpé à la troisième place du classement et le Camerounais est resté à la huitième position du général.