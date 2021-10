Qui est le footballeur du PSG agressé par une travailleuse du sexe

Il s’agit de l’Espagnol Ander Herrera qui d’abord n’a pas voulu porter plainte, mais ensuite il s’est présenté devant les autorités et a signalé le fait. La police a ouvert une enquête.

La nouvelle a secoué Paris et le nom du protagoniste n’avait pas été révélé. Au fil des heures, la question a cessé d’être sur toutes les lèvres et le footballeur du PSG victime du vol de son portefeuille s’est porté plainte. Il s’agit de l’Espagnol Ander Herrera qui a avoué avoir été agressé par une travailleuse du sexe mardi soir.

L’hebdomadaire Le Point, le premier à révéler l’information, a indiqué que le milieu de terrain avait été cambriolé dans son véhicule, où l’agresseur avait dérobé son portefeuille et son téléphone portable, qu’il a ensuite pu récupérer. «Il n’y a pas eu de violence», a déclaré à l’AFP l’entourage du joueur, détaillant les circonstances du braquage.

Qui a détaillé : «Il revenait du Parc des Princes (stade du PSG, près du Bois de Boulogne), où il a participé à un ‘atelier’, une série d’opérations avec les sponsors du PSG, comme cela arrive plusieurs fois au cours de la saison, et à un feu de circulation une personne est entrée dans son véhicule, a saisi le téléphone et le portefeuille, qui étaient en vue.»

«Ander Herrera lui a dit : «Je vais te donner 200 euros mais donne-moi mon portefeuille et mon téléphone», puis il a laissé la personne un peu plus loin et a appelé la police», ont-ils indiqué.

Herrera a porté plainte et la police parisienne a jugé sa version crédible et a ouvert une enquête pour arrêter le voleur. L’événement s’est produit mardi, mais le nom du footballeur n’était connu que ce mercredi.