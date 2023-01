Qui est la belle-mère de la chanson de Shakira

Lors de la session 53 avec Bizarrap, le Colombien a mis l’éventail et a également tiré sur la mère de Piqué.

Comme s’il s’agissait de quelques souvenirs de sa relation avec Gerard Piqué, Shakira s’est régalée à la Session 53 avec Bizarrap.

Dans une chanson qui a fait le tour du monde en quelques heures, il a non seulement inculpé l’ex-footballeur et sa nouvelle petite amie, mais il a aussi laissé un message à sa mère .

«Tu as laissé ma belle-mère comme voisine», lance le Colombien, évoquant la proximité des parents avec la maison de l’ancien couple, où Shakira a toujours sa résidence, puisque c’est la joueuse qui a emménagé dans le penthouse. au centre de Barcelone. Mais qui est la mère de Piqué, que l’on retrouve à tout moment dans le quartier ?

Eh bien , c’est une personne étroitement liée au football , bien avant que le succès de son fils ne survienne. Montserrat Bernabéu Guitart, qui n’a pas encore 60 ans, est la fille d’Amador Bernabéu, ancien vice-président de Barcelone, et une personne qui a beaucoup influencé la carrière de footballeur de son petit-fils.

Cependant, l’ex-belle-mère de Shakira est une professionnelle qui brille de sa propre lumière. Il travaille à l’Institut Guttman, à Barcelone, en tant que spécialiste en médecine physique et réadaptation.

Relation de complicité

La relation entre les deux, chanteur et médecin, était très bonne. Ils ont assisté ensemble à une multitude d’événements, tant sportifs que mondains, comme lorsque le père du footballeur a présenté un livre. Et ils ont même fait des blagues.

On se souvient très bien de ces mots par lesquels la Colombienne reprochait à sa belle-mère de l’avoir poussée à se couper les cheveux il y a une dizaine d’années :

«C’était un conseil de ma belle-mère, qui m’a dit : ‘Oh, pourquoi ne tu ne t’es pas coupé les cheveux? Que tu l’as très maltraité’. La pire erreur de ma vie. Je ne suivrai plus vos conseils esthétiques, belle-mère.

La désormais célèbre ex-belle-mère et également voisine a toujours eu de bons mots pour Shakira, comme la mère du Colombien envers Piqué, dont elle a récemment confié qu’ils étaient encore de la famille.

«C’est une personne fascinante, super simple et avec de grandes valeurs», a commenté le médecin et aussi la grand-mère de Milan et Sasha à propos de l’artiste.

Pourtant, désormais, naturellement, elle soutient son fils, et a accueilli sa nouvelle compagne, Clara Chía, à bras ouverts dans sa famille, avec qui elle a partagé quelques jours dans les Pyrénées catalanes en cette fin d’année.