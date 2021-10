Qui est Belle Silva : la femme de Thiago Silva qui se fait toujours entendre sur la toile ?

L’actrice a interviewé Gwyneth Paltrow sur «Red Table Talk» pour son émission Netflix, et le sexe a été l’un des sujets de sa conversation.

Jada PinkRett a toujours été caractérisée comme une femme totalement ouverte lorsqu’elle parle de n’importe quel sujet, même de sa vie privée, et cette fois a été l’invitée de son émission «Red Table Talk» avec Gwyneth Paltrow, qui est également coupée lorsqu’elle parle de quoi que ce soit.

L’actrice est allée dans l’espace de Jada pour parler de sa nouvelle émission sur Netflix, «Sex, Love and goop», et son interview était plus centrée sur un sujet comme le sexe.

Une conversation dont Jada Pinkett a tiré l’un des principaux problèmes des relations sexuelles, et pour cela elle n’a pas hésité à prendre comme exemple sa relation avec Will Smith.

Communication, vitale

Il y a un mois, Will Smith a avoué dans une interview qu’il entretenait une relation ouverte avec sa femme, ce qui a provoqué une grande fureur parmi ses fans, qui ont été les plus surpris, et maintenant, Jada, a parlé de ses relations sexuelles et du problème de nombreux couples, et il attend que votre partenaire sache tout ce dont vous avez besoin sans communication, chose dans laquelle il a échoué au début avec l’acteur.

«C’est difficile», a commencé par dire Jada. «Ce dont Will et moi parlons beaucoup, c’est du voyage. Nous avons commencé à un très jeune âge, vous savez, 22 ans. C’est pourquoi la partie responsabilité m’a vraiment frappé parce que je pense que vous vous attendez à ce que votre partenaire le sache [it]. tu as besoin], surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme : «Eh bien, si tu m’aimes, tu devrais le savoir. Si tu m’aimes, tu devrais lire dans mes pensées. Ils l’ont pleinement apprécié.

Pour cette raison, Jada insiste sur l’importance de la communication : «Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce que vous voulez et, en plus, je sais que je dois être responsable de faire de même… J’essaie vraiment. C’est inconfortable, mais profondément sain, et je pense au sexe parce que c’est quelque chose dont nous ne parlons pas et qu’il y a beaucoup de fantasmes autour de ça»