Quevedo dédie une chanson à Wanda Nara et elle réagit avec une allusion dure

Tous les regards se sont tournés vers Mauro Icardi et China Suárez après le commentaire acerbe laissé par la femme d’affaires argentine sur les réseaux sociaux.

Quevedo a sorti cette semaine son dernier album sous le titre Donde quiero estar, un album dont il avait déjà montré quelques chansons et qui comprend une chanson qui attire l’attention rien qu’en regardant le nom : Wanda.

Si on va à la lettre, on trouve un message clair et une affirmation à part entière : «s’il ne te traite pas bien, maman, je suis là», «cet imbécile ne joue pas dans ma ligue» ou «je veux te voir face à face.» face», ne sont que quelques-unes des phrases que l’on peut entendre dans la chanson.

Cependant, après ce dernier couplet, quelque chose d’encore plus clair sonne : «Il est Maxi López et tu es ma Wanda Nara». Comment pourrait-il en être autrement, qu’un artiste avec l’impact de Quevedo vous dédie quelques vers est une raison suffisante pour le partager sur les réseaux sociaux.

Et c’est précisément ce que Wanda a fait pour montrer son nouveau changement de look et envoyer un indice dur auquel de nombreux utilisateurs ont tenté de répondre sans opter pour Mauro Icardi ou China Suárez.

«J’ai continué à insister, trancu. Je joue déjà dans une autre ligue. Si tu veux être sa Wanda Nara, appelle-moi et je te montrerai. Avec autant d’intimité, tu ne perds que ta dignité, maman», a écrit la femme d’affaires argentine.

Pour accompagner la vidéo, il a utilisé le fragment de la chanson dans laquelle Quevedo, qui a partagé la publication sur son Instagram, dit son nom, et les réactions ne se sont pas fait attendre. Sa sœur a qualifié son geste de «formidable», tandis que son styliste Kenny Palacios a avoué avoir été «muet».

Dans la zone des commentaires, le nom de China Suárez a rapidement été révélé, le mannequin et actrice avec qui Mauro Icardi communiquait et avec qui le scandale appelé Wandagate par la presse a été révélé au grand jour.

Les deux sont toujours dans une guerre médiatique, et alors que Wanda est passée du blond au brun, Suárez a fait le contraire en devenant blonde.

Mauro Icardi, à l’honneur pour Shannon de Lima

De nombreux regards ont également été adressés à Mauro Icardi pour les prétendus messages et likes qu’il échange avec une autre femme. La presse argentine assure que l’attaquant de Galatasaray profite de son célibat et de la vie nocturne, mais sur les réseaux sociaux il laisse quelques détails sous forme de likes à des visages comme Paris Hilton ou Shannon de Lima, l’ex-femme de Marc Anthony et apparentée dans le passé. avec Canelo Álvarez et James Rodríguez.