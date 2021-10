Qu’est-il arrivé au visage de Tom Cruise ? L’acteur hollywoodien apparaît méconnaissable

Snoop Dogg et la marijuana vont de pair comme Starsky et Hutch, le beurre de cacahuète et la gelée et Smith & Wesson. L’artiste à plusieurs traits d’union a fièrement soufflé sur un blunt apparemment sans fin depuis qu’il est entré en scène avec Dr. Dre et The Chronic en 1992.

À l’exception d’une période de sobriété de 180 jours en 2002 et d’une brève interruption en 2016, Snoop Dogg a eu une période assez régulière de tabagisme.

Mais cela ne veut pas dire que les gens n’ont pas essayé de le faire arrêter. Lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live le mois dernier, 50 Cent a avoué qu’il avait tenté le coup.

«Il a fait son truc», a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez pas lui faire arrêter de fumer de l’herbe. Je suis allé à la caravane. J’étais comme, ‘Pouvez-vous vous détendre? Pouvez-vous vous détendre?’ Il m’a dit : ‘Sortez d’ici mec ! Non, c’est légal 50 ! C’est légal !

Dimanche 10 octobre, juste avant que Snoop Dogg n’apparaisse dans la nouvelle série STARZ de 50 Cent, Black Mafia Family, le producteur exécutif de la série a fait le clown DO-Double-G pour son habitude de l’herbe et a semblé accepter le fait que Snoop sera toujours haute.

«Prions tous», a-t-il écrit à côté d’une photo de Snoop déguisé en son personnage, le pasteur Swift. «Dieu, accorde-moi la SÉRÉNITÉ d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le COURAGE de changer les choses que je peux et la SAGESSE de connaître la différence. PARCE QUE @snoopdogg n’arrêtera pas de fumer de l’herbe. LOL BMF ce soir ! GreenLight Gang.

50 Cent prévoyait à l’origine de jouer le rôle du pasteur Swift, mais était trop occupé par son autre projet télévisé, Raising Kanan.

S’adressant à Newsweek le mois dernier, il a expliqué: «Je me suis en fait jeté hors de celui-ci. J’ai été choisi à l’origine pour jouer le pasteur Swift, le rôle que joue maintenant Snoop [Dogg].

«C’est parce que je savais que je devais commercialiser cela tout en faisant des trucs promotionnels pour Raising Kanan pour lequel j’ai fait une voix off, et je ne voulais pas que cela soit dans l’esprit des gens quand je suis réapparu dans BMF.»

La légende du Gap Band, Charlie Wilson, a été l’une des rares personnes à avoir réussi à convaincre Snoop Dogg d’arrêter de fumer en 2002. Lors d’une interview avec AllHipHop, Snoop a admis qu’il se sentait comme un hypocrite.

«Les drogues brouillent votre vision», a-t-il déclaré à l’époque. «Je m’amusais quand je planais. Ne regrettez aucune des fois où j’y étais. C’était moi, Snoop Dogg : Stoner de l’année. Ne t’en fous pas. C’est comme ça que j’ai fait ça… J’ai dit ‘Laisse-moi arrêter de fumer de la drogue pour que je puisse avoir une meilleure vision de moi-même, voir qui je suis et ce que je représente pour le monde. Ce que je représente pour mes enfants et ce que je représente pour la vie en général.

«J’avais l’habitude de faire des messages d’intérêt public et de dire aux enfants : «Dites non à la drogue» et c’était super, très hypocrite. C’est une chose que ma mère m’a toujours dit : ‘Si tu veux faire quelque chose, bébé, pense-le. Ne soyez pas hypocrite. Ne dites pas, ne faites pas cela et vous vous retournez et faites la même chose.’ J’ai pris cela à cœur.

Mais Snoop a recommencé à fumer après ces 180 jours. Il a ensuite démissionné à nouveau en 2016, mais seulement pour une courte période.