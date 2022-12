Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide ? La maladie incurable dont souffrait Céline Dion

Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide (SPR) ? C’est la maladie incurable et grave dont souffre la chanteuse canadienne Céline Dion.

A travers une vidéo dans laquelle on la voit au bord des larmes, la chanteuse canadienne Céline Dion a révélé qu’elle souffrait d’une étrange maladie neurologique ; raison pour laquelle il a décidé d’annuler la tournée qu’il avait prévue pour l’année prochaine.

La nouvelle survient après plusieurs mois d’inquiétude quant à son état de santé, qui, bien qu’il n’ait pas affecté ses performances, confirme maintenant elle-même qu’elle est assez affectée par son diagnostic, car il s’agit d’une maladie incurable : El Stiff Person Syndrome, également connu sous le nom de SPR par son acronyme en espagnol.

«J’ai toujours été un livre ouvert et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant, mais je suis prêt maintenant. J’ai des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi de les gérer et de parler de ce qui se passe. On m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide , qui touche une personne sur un million», poursuit-il.

«Bien que nous en apprenions encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant ce qui cause tous les spasmes que j’ai eus. Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, me rendant parfois difficile la marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme avant. Cela me fait de la peine de dire aujourd’hui que cela signifie que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février», a-t-elle ajouté.

Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide ? La maladie incurable à laquelle ressemble Céline Dion

Selon divers rapports médicaux, le syndrome de la personne raide affecte directement le système nerveux central. Bien que la cause de la maladie soit inconnue, elle est souvent associée à d’autres maladies endocriniennes, telles que l’insuffisance surrénalienne ou la thyrotoxicose.

Le SPR provoque une tension des muscles du patient de manière involontaire et incontrôlable, laissant ceux qui sont touchés comme des «statues» puisque le corps est enfermé dans des postures rigides et empêche la personne de parler ou de marcher, tout comme l’interprète de «Mon cœur continuera» a-t- il souligné dans sa vidéo. Ces spasmes sont déclenchés par des stimuli sensoriels et sont généralement très douloureux.