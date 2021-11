Quels sont les chiffres derrière la carrière de Xavi à Barcelone alors qu’il revient en tant que manager ?

Xavi est revenu à Barcelone en tant qu’entraîneur-chef après six ans passés à Al Sadd en tant que joueur et entraîneur. Quels sont les chiffres derrière sa carrière de joueur à Barcelone ?

L’énigme de l’entraîneur de Barcelone a finalement pris fin après que le club qatari d’Al Sadd a annoncé qu’il avait libéré Xavi Hernandez de son contrat et qu’il était désormais libre d’occuper le poste de direction à Barcelone.

Xavi a rejoint la célèbre académie La Masia de Barcelone à l’âge de 11 ans et a gravi les échelons. Il a fait ses débuts seniors en 1998 et a joué pour le club pendant 17 ans jusqu’à son départ en 2015 après avoir été capitaine du club jusqu’au succès de la Ligue des champions, son quatrième pour le club.

Il a joué 767 matchs officiels, un record qui a été battu par Lionel Messi. Il a marqué 85 buts et aidé 185 autres buts. Il a joué 505 matches de Liga et a remporté le titre de La Liga à huit reprises. Il a disputé 151 matches d’UEFA Champions League et l’a remporté à quatre reprises.

Il a été nommé capitaine de Barcelone lors de sa dernière saison après avoir accepté de rester en raison de pourparlers avec Luis Enrique. Il a remporté 26 titres majeurs avec Barcelone parmi plusieurs autres honneurs individuels.

Il espère remporter à nouveau tous les titres qu’il a remportés pour Barcelone en tant que joueur en tant que manager, tout comme il l’a fait à Al Sadd où il a remporté des trophées à la fois en tant que joueur et en tant que manager.