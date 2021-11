Quelles seraient les conséquences de la fraude millionnaire de la Juventus ?

Même s’il est vrai, le PSG a été l’une des équipes d’élite européennes qui s’est le plus renforcée cette saison ; cependant, cela ne semble pas être terminé pour leurs dirigeants et ils iront pour beaucoup plus dans le prochain marché.

Selon les informations fournies par le média «ABC», les Parisiens préparent une offre pour acquérir la signature de Vinicius Jr, devenu un footballeur clé du Real Madrid.

La source citée indique que les citoyens de la capitale sont prêts à payer 17 millions d’euros par saison au Brésilien, avec un contrat de six ans.

Bien entendu, le même média mentionne également que la jeune star est à 100% engagée dans la boîte blanche et n’envisage même pas l’idée de quitter le Santiago Bernabéu dans les prochains mois.

Aussi, depuis quelques semaines, différents journaux espagnols ont assuré que Florentino Pérez avait prêt le renouvellement de sa star.

A noter que le PSG aurait la question monétaire comme carte principale. Désormais, avec le départ possible de Kylian Mbappé la saison prochaine, l’entité parisienne bénéficiera d’un soulagement important au niveau des salaires, cela le conduirait donc à mener une telle opération sans aucune entrave.

Vinicius Jr : Combien facture-t-il au Real Madrid ?

Il faut mentionner que Vinicius Jr gagne environ 3,5 millions d’euros nets par campagne au Real Madrid. De plus, après les gros chiffres qu’il a réalisés ces derniers mois, il a tous les billets pour se rapprocher voire toucher les 10 millions bruts par an dans un nouveau contrat.