Quelle est la fortune que Neymar retirerait de la sélection brésilienne en 2022

Neymar Jr a annoncé que la Coupe du monde de football 2022 serait sa dernière Coupe du monde. Il est l’un des footballeurs brésiliens les plus riches, voyez combien il collecte.

Neymar Jr est à la hausse depuis son déménagement à Barcelone de Santos en 2013 et s’est amassé une bonne fortune. Il a gagné beaucoup d’argent grâce à sa carrière grâce à des salaires énormes, des primes de match, des avenants et même de son compte Instagram.

Il gagne également de l’argent grâce à l’équipe nationale brésilienne qui lui verse 7 200 $ par match pendant la fenêtre internationale. Il a joué plus de 100 matchs pour le Brésil, ce qui signifie qu’il a empoché plus de 7 millions de dollars en jouant pour le Brésil depuis ses débuts en 2010.

Si le Brésil atteignait la finale du Mondial de la FIFA 2022, il aurait disputé sept matchs, ce qui signifie que Neymar recevrait plus de 50 000 $ du tournoi. Si vous ajoutez les bonus gagnants et les prix des champions, il pourrait retirer jusqu’à 100 000 $ de sa dernière Coupe du Monde de la FIFA.

Neymar a une valeur nette d’environ 200 millions de dollars et est le footballeur brésilien le plus riche du monde, encore plus que des légendes comme Pelé, Ronaldinho et Ronaldo Nazario. Son contrat actuel au Paris Saint-Germain lui rapporte un salaire énorme de 36,8 millions de dollars par an et il a un contrat jusqu’en 2024.