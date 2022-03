Quelle déception : Benzema et un reflet fidèle de tous les supporters madrilènes (photos)

Le Paris Saint Germain a été écrasé par Monaco et s’est incliné 3-0, ce qui a aggravé la blessure causée par le Real Madrid en Ligue des champions. Et s’il manquait quelque chose, Kylian Mbappé a fini par tout casser avec une autocritique féroce, qui ne gardait rien pour lui et était cru dans son analyse.

«Nous avons perdu contre une grande équipe qui joue pour entrer en Europe. Ils voulaient et ont exécuté leur plan de match. J’espère qu’ils entrent en Europe. Ils méritent la victoire», a déclaré Mbappé sur ‘Prime Video’, qui a parlé durement de la match réalisé par le PSG.

«L’objectif est de viser le dixième titre de champion. Le reste n’a pas d’importance. Même si nous gagnons 8-0 ou 9-0, les gens continueront à penser à la Ligue des champions. Nous devons continuer à être des professionnels et à nous respecter.

Il faut respecter les fans qui nous soutiennent, les gens et nos familles. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait», a-t-il déclaré.

En plus de Mbappé, Marquinhos a terminé par une autre phrase directe : «C’est catastrophique et difficile à digérer. C’est notre pire match de l’année. Nous sommes dans un moment difficile et nous ne pouvons pas tout jeter.

Nous devons tous travailler ensemble. pour sortir de ce moment. Il y avait beaucoup d’attentes (contre le Real Madrid) et la défaite nous a fait mal. Nous avons encore des objectifs à poursuivre. Si nous continuons à jouer comme ça, le titre sera en danger. Nous devons être vigilants».