Quelle a été la nouvelle la plus bruyante en matière de transfert : Messi ou Cristiano Ronaldo ?

L’arrivée de Lionel Messi au PSG et le retour de Cristiano à United ont secoué le marché des transferts, et c’est déjà analysé, ce qui était plus influent entre les deux.

Le monde du football a connu en peu de temps deux chocs au niveau informatif. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les visages les plus mondiaux du football, ont changé de maillot sur un marché éphémère dont on se souviendra longtemps.

Au-delà des millions, des contrats, ou de tous les chiffres qui étaient en jeu, les deux transferts modifient la carte des compétitions mondiales.

Le transfert de Messi a choqué doublement le monde du football. D’abord parce que pendant des mois on a tenu pour acquis qu’il signerait le renouvellement avec Barcelone, ce qui semblait être une continuité assurée, était un au revoir controversé, car l’accord n’a pas été respecté et son départ a été brutalement annoncé. Et deuxièmement, pour la rapidité avec laquelle il a fini par fermer son avenir au Paris Saint Germain.

Alors qu’ils étaient autour de Cristiano, ils avaient généré certaines spéculations concernant la continuité à la Juventus, au-delà du fait qu’il lui restait un an de contrat. Cependant, peu auraient parié le voir dans ces heures avec le maillot de Manchester United.

Messi vs Cristiano Ronaldo : Qui gagne le plus d’argent dans votre nouveau club ?

Lionel Messi a signé un contrat de deux ans, pour un chiffre millionnaire de plus de 200 millions d’euros, qui correspond au salaire annuel et à la note, puisque c’était bon marché pour le PSG Léo, arrivé avec le laissez-passer en sa possession car il a été libéré. le 30 juin.

De son côté, l’équipe anglaise a versé un forfait de 15 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo, une somme qui pourrait être augmentée de huit millions supplémentaires si différents objectifs sportifs sont atteints.

Mais ce qui est encore plus frappant, c’est que ces 15 millions d’euros doivent être payés en cinq ans. Son salaire, quant à lui, est de 25 millions de livres par an, ce qui représente un peu plus de 34 millions de dollars tous les 12 mois.

Messi vs Cristiano Ronaldo : quel impact leurs transferts ont-ils sur les réseaux sociaux ?

L’importance du transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United a explosé sur les réseaux sociaux. Les Portugais sont revenus à Old Trafford après 12 ans et la Premier League est devenue la meilleure ligue du monde. Mais comme prévu, l’arrivée de Ronaldo à United a éclipsé Messi au PSG.

L’annonce de l’arrivée de Ronaldo à Manchester United a écrasé celle de Lionel Messi au PSG en seulement 40 minutes. La publication de l’arrivée de Messi à Paris comptait 867 mille likes et 257 mille retweets, au moment de rendre public le retour de Cristiano Ronaldo, tandis que l’annonce de United en seulement 40 minutes a atteint 548 mille retweets et 920 mille likes.