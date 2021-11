Quel style de vie mène Cristiano Ronaldo qui lui permet de rester à jour ?

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus en forme de la planète. Il adhère à un schéma structuré d’exercices, d’alimentation et de sommeil. Découvrez les secrets qui permettent à Cristiano Ronaldo de rester en forme à tout moment.

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus aimés et respectés de l’histoire du football. Il est également l’un des joueurs les plus disciplinés et en bonne forme physique dans le sport.

Pour un sportif, on s’attendrait à ce qu’il soit en forme, mais Ronaldo le fait passer au niveau supérieur, comme il le fait avec tout.

A 36 ans, l’attaquant de Manchester United effectue encore régulièrement 90 minutes de football deux fois par semaine, accompagnées de séances d’entraînement et de centaines de sprints par semaine.

Lorsque le Paris Saint-Germain a voulu signer Sergio Ramos du Real Madrid, un contrôle a été effectué sur son corps et il a été découvert que son état corporel était comme s’il avait 21 ans. Si un contrôle similaire devait être effectué sur Cristiano Ronaldo, on le ferait. trouver similaire ou même mieux.

L’ancien joueur du Real Madrid a révélé à maintes reprises qu’il ne jouait pas avec sa condition physique et il a révélé les nombreuses choses qu’il fait pour rester en forme. Nous examinerons les conseils pour rester en bonne santé et en forme comme lui.

Cristiano Ronaldo est un sportif d’élite avec le corps d’un. Des abdominaux ciselés, des jambes souples, des bras forts et une puissance de sprint et de saut supérieure en font un spécimen. Il y est parvenu grâce à un régime strict d’exercices et d’exercices.

Selon le capitaine du Portugal, la première chose qu’il fait pour commencer sa routine d’entraînement est l’échauffement.

Ronaldo a révélé qu’avant toute séance d’entraînement, il faisait quelques tours de terrain, des étirements et des exercices de cardio. Il a noté que ces exercices d’échauffement réduisent le risque de blessures.

Ensuite, Ronaldo se rend au gymnase où il fait principalement des exercices cardiovasculaires. Il partage son entraînement au gymnase entre courir, ramer et soulever des poids.

Le lauréat du Ballon d’Or à cinq reprises encourage les gens à faire une variété d’exercices cardiovasculaires pour cibler toutes les zones du corps et améliorer l’endurance et la force.

Cristiano Ronaldo fait également de nombreux exercices de sprint sur le terrain dans une simulation de situations de match réelles.

Il est l’un des joueurs les plus rapides dans les 30 premiers mètres et cela est dû à ses exercices de sprint. Ronaldo conseille également que les exercices fassent partie de la vie, comme il le fait presque partout et à chaque fois.