Quel est le rêve de Florentino lorsqu’il inaugure le nouveau Santiago Bernabeu ?

Dans une interview à la télévision CNN, l’attaquant français a précisé qu’il n’irait pas au club merengue ce prochain marché d’hiver.

Comme on le sait, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec l’équipe qu’il souhaite dans trois jours. Cependant, personne ne sait où se poursuivra sa carrière, pas plus que le footballeur lui-même, qui dans une interview avec CNN après avoir reçu le prix des Globe Soccer Awards, a clairement indiqué qu’il n’y pensait pas beaucoup et que maintenant il avait son l’esprit sur le Paris Saint Germain.

L’attaquant français, dans de nombreux sujets, a évoqué la situation dans laquelle il a joué l’été dernier, lorsqu’il a demandé à quitter le PSG. «Je ne regrette pas d’avoir voulu partir l’été dernier. Je suis honnête et je dis ce que je pense. Vous ne pouvez pas critiquer mon envie de partir, c’est un sentiment, quelque chose de personnel.»

Malgré cela, interrogé sur son avenir, le Français s’est montré énergique et a souligné : «Je ne vais pas signer pour le Real Madrid en janvier. Je suis au Paris Saint-Germain, je suis très heureux et je finirai la saison en tant que Joueur du PSG. De plus, la seule chose que j’ai en tête, c’est de battre le Real Madrid en février et mars.»

A quand la clé de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid

Le premier match de la série des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League se jouera à Paris du 15 au 23 février, tandis que la revanche se déroulera au Santiago Bernabéu, entre le 8 février et le mars 15, 2022.