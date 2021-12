Que fera Agüero maintenant qu’il s’est retiré du football professionnel ?

Kun a déjà mis sa carrière de côté et doit maintenant penser à de nouveaux objectifs pour sa vie. Même s’il continuera à être lié au ballon, sa principale motivation serait du côté du streaming et de son Krü Esports.

L’avenir de Sergio Agüero après avoir dû prendre la décision de se retirer du football en raison d’un problème cardiaque soulève encore quelques questions. Beaucoup se demandent à quoi ressemblera la vie des footballeurs après leur retraite ?

Et la réalité est que même si pour certains c’est très dur, ce ne serait pas le cas de Kun, qui semble avoir déjà décidé comment il va continuer son parcours à partir de maintenant.

Selon TyC Sports, Agüero consacrera son temps au monde du gaming, sa principale motivation, avec l’équipe Kru Esports qu’il a créée en juin 2020.

De plus, il continuera à diffuser sur Twitch et sera sûrement vu lors de différents événements. et conventions, ainsi que les streamers les plus connus de la planète.

De la même manière, il faudra voir quand il commencera et quels sont ses projets dans ce monde. Le joueur lui-même au Camp Nou après avoir confirmé sa retraite a déclaré: «Je vais essayer d’être heureux en dehors du football et de profiter des moments que nous, joueurs, manquons avec la famille. Bien sûr, je continuerai à être lié au football, c’est sûr. Je suis calme, je ne ferai rien pour a temps».

Comment est la formidable maison de jeu qu’Agüero a inaugurée

Agüero aurait prévu de se rendre en Argentine pour inaugurer ce qui sera le futur domicile de KRÜ Esports. Le soi-disant Gaming Center, est situé à Palermo, l’un des quartiers de la ville autonome de Buenos Aires.

Il a trois étages, un total de 736 mètres carrés et une terrasse. Il promet également d’être le centre de formation à l’esport le plus important de toute l’Amérique latine.