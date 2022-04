Que dira Gérard Martelé ? L’escapade de Shakira avec deux amis pour oublier leurs problèmes

Certes, Gerard Piqué et Shakira partagent peu de temps ensemble, surtout si on les compare à des couples classiques issus du milieu sportif, mais en tout cas ils entretiennent une relation très consolidée.

Tout comme Piqué donne la priorité à sa carrière de footballeur, Shakira fait de même avec sa musique et dans les moments où les deux sont libres, ils en profitent parfois ensemble ou font généralement des activités séparément.

Dans ce cas, la chanteuse colombienne a une grande passion pour les sports extrêmes comme le surf et, après un long moment, elle a remis son plongeur et est allée à la mer lors d’une escapade qu’elle a faite sur la côte de Sitges.

«Après des mois de jeûne forcé à cause du surf, aujourd’hui, c’était comme faire du vélo alors que les vagues semblaient éliminer mes problèmes», a écrit Shakira sur ses réseaux sociaux avec quelques images où on la voit profiter du voyage et de la mer.

Ce qui est surprenant, c’est que, comme on peut le voir dans la vidéo qu’elle a publiée sur son propre compte Instagram, l’artiste de Barranquilla a fait ce voyage accompagnée, non pas de Piqué et de sa famille, mais de deux amis qui pratiquent également cette activité.

Sans aucun doute, cette publication a laissé plusieurs doutes parmi ses followers, non seulement parce qu’elle était loin du footballeur barcelonais, mais aussi à cause des problèmes qu’elle a évoqués dans son commentaire. Y aura-t-il des désagréments dans le couple ?

Le secret de Shakira pour maintenir sa silhouette

Shakira a toujours été soucieuse de maintenir sa santé physique en bon état, notamment en raison de la grande usure qu’elle a sur scène puisqu’elle chante non seulement, mais interprète également de superbes scènes de danse.

C’est pourquoi la chanteuse colombienne a avoué que le surf était son grand secret pour perdre plusieurs calories et rester en forme. En plus de cela, comme son partenaire Gerard Piqué, on la voit habituellement s’entraîner plusieurs jours par semaine.