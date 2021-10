Quatre clubs veulent Erling Haaland : voyez le salaire incroyable que demande son agent

L’Américain est l’une des personnes les plus riches du monde et même l’effondrement mondial de ses entreprises ne pourrait pas entamer sa fortune.

Mark Zuckerberg est l’une des personnes les plus riches du monde et même le coup de force que WhatsApp, Instagram et Facebook ont subi il y a quelques jours n’a pu ébranler l’immense fortune dont dispose l’Américain.

Selon le magazine Forbes, celui de White Plains (New York) a une valeur nette évaluée à 117 000 millions de dollars, un chiffre majestueux qui ne fait pratiquement pas remarquer les plus de 5 900 millions qu’il a perdus avec la chute mondiale de ses principales firmes. Mais comment ce fils de psychiatre et de dentiste est-il devenu l’une des personnes les plus influentes de l’histoire ?

Dans son enfance, Mark a toujours excellé dans les sciences comme les mathématiques ou la physique, et très vite il a commencé à se familiariser avec les applications sur Internet, notamment lorsqu’à l’âge de 12 ans il a appris les bases du langage de programmation Atari BASIC.

À tout juste 18 ans, il a conçu, avec un ami, un programme avec la possibilité de jouer des chansons en fonction des préférences que les utilisateurs avaient préalablement sélectionnées, une pratique déjà courante sur Facebook et d’autres grandes entreprises comme Netflix ou Spotify.

De grandes multinationales voulaient l’obtenir mais ont finalement permis aux utilisateurs de l’obtenir gratuitement sur Internet.

Un an plus tard, en 2003, il entame ses études à la prestigieuse université de Harvard. Et c’est là que ce qui deviendra plus tard Facebook a commencé à se forger.

Il a développé des programmes tels que CourseMatch et Facemash.com, programmes pour lesquels il a eu affaire à l’institution pour violation des politiques de sécurité informatique et de confidentialité.

Ce qui est le plus surprenant, cependant, c’est qu’il se sentait rejeté en tant qu’étudiant et qu’en 2004 il a commencé à quitter l’université pour développer Facebook.

Un an plus tard, il décide d’abandonner l’informatique et ne retourne à Harvard que douze ans plus tard pour donner une conférence comme l’une des plus riches et des plus influentes de la planète.

Combien facture Mark Zuckerberg ?

Déjà en 2013, Facebook avait publié un document officiel dans lequel il annonçait que Mark Zuckerberg s’était vu attribuer un salaire symbolique d’un dollar pour ses fonctions de PDG de l’entreprise.

Cependant, l’entreprise dépense plus de 10 millions par an pour «les mesures de sécurité requises pour ses résidences et l’utilisation d’avions privés pour des déplacements personnels», comme indiqué dans un document de l’entreprise en 2018.

«Les problèmes de sécurité de Mark Zuckerberg et les menaces qui pourraient survenir directement en raison de son poste de fondateur, président et PDG de Facebook.»

L’héritage du créateur de Facebook

Mark Zuckerberg a dépensé 7 millions de dollars en 2011 pour un impressionnant manoir à Palo Alto, en Californie, où se trouve le siège de Facebook.

Adapté avec une technologie intelligente, avec un assistant artificiel et avec tout le confort imaginable, il se distingue plus par la fonctionnalité qu’il offre à ses locataires que par l’abondance de luxe.

En fait, dans Architectural Digest, il a été décrit comme une «maison sans fioritures qui choisit la fonctionnalité plutôt que l’extravagance».

Pour se déconnecter de lui et de sa famille, Zuckerberg a investi dans deux maisons tout près du lac Tahoe, à la frontière de la Californie et du Nevada.

De plus, il possède une maison à San Francisco évaluée à 10 millions de dollars et deux autres sur l’île hawaïenne de Kauai. Pour ce dernier, certains médias américains ont assuré avoir payé 100 millions de dollars.