«Quand j’ai affronté Messi, il m’a fait mal à la hanche après un dribble, j’attends le tour de Ronaldo»

L’un des grands noms de l’histoire récente de Manchester United, Wayne Rooney était ce lundi à Sky Sports. Interrogé sur la succession de Ralf Rangnick, l’international anglais n’a pas hésité.

Selon lui, l’entraineur argentin du PSG est bien placé pour diriger les Red Devils. «J’ai choisi Pochettino. Il connaît la Premier League, il a fait du bon travail à Tottenha et Southampton, avec beaucoup de jeunes joueurs».

«Je lui donnerais donc une chance, même en considérant la possibilité d’Erik Ten Hag [Ajax]. Si vous lui donnez du temps, ce qui est nécessaire pour tout le monde, je sais qu’il s’en sortira bien», a-t-il expliqué.

Rappelons que Mauricio Pochettino en est actuellement à sa deuxième saison au PSG, et cette saison il n’a qu’une chance de remporter la Ligue 1. Avant, il compte sept saisons à Tottenham, une et demie à Southampton et cinq et demie à Espanyol. .