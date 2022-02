Quand est-ce que le bébé de Rihanna et ASAP Rocky est prévu ?

Ronaldo Nazario est clair : «Mbappé va devenir numéro un». Il sait de quoi il parle. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, l’ancien joueur du Real Madrid et actuel président de Valladolid, n’a pas tari d’éloges sur la star du PSG, évoquant également la possibilité que l’équipe blanche reprenne les services de l’attaquant français.

«Il est très fort, il a cette vitesse et cette froideur devant le but qui le mèneront au numéro un. Et j’ai lu la nouvelle qu’il ira au Real Madrid et gagnera 50 millions par an. Nous sommes dans la mauvaise génération. L’industrie du football se développe tellement qu’il est juste que les stars reçoivent de plus en plus d’argent. Si c’est comme ça aujourd’hui, c’est parce qu’il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous.»