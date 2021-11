Qu’a dit Leo Messi après avoir marqué pour la première fois en Ligue 1 française

Après la victoire 3-1 du PSG contre Nantes, où il a inscrit son premier but en championnat de France, Lionel Messi a pris la parole et exprimé sa joie.

La star argentine Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1 française ce samedi et a mis fin au match où le PSG a battu Nantes 3 à 1, à domicile au Parc des Princes, mettant fin à sa sécheresse dans le tournoi national puisque pour la Ligue des champions il cumule déjà trois buts avec le maillot de son club actuel.

Après le match, La Pulga s’est exprimé devant les micros de l’émission officielle et a assuré qu’il était «vraiment content d’avoir marqué le premier but. Je l’attendais déjà avec impatience, j’avais eu plusieurs occasions auparavant, dans ce match et dans les matchs précédents.»

«Heureusement aujourd’hui j’ai pu me convertir, à part un match qui était devenu compliqué pour nous, et heureusement nous l’avons gagné, ce qui est l’important», a ajouté Leo Messi, qui a inscrit son premier but en Ligue française lors de son sixième match dans ce tournoi.

Enfin, lorsqu’on lui a demandé ce que ce but représente pour lui, devant un stade rempli de gens qui l’attendaient avec impatience, il a assuré qu’il était «très heureux, il voulait marquer le premier but du championnat, alors qu’il l’avait déjà pu marquer un but. En Ligue des champions, je n’étais pas encore converti en Ligue, donc j’étais très content.»

Avec cette victoire, le PSG ajoute 37 points et mène la Ligue 1 avec treize points d’avance sur son gardien Lens, qui n’a pas encore joué pour cette date du tournoi.