Puyol avoue : «Je le dis et je le répète. J’ai vu Cristiano, Messi et Pelé c’est lui…»

Il l’a dit alors qu’il était actif et il l’a répété maintenant qu’il est déjà une légende à la retraite.

Dans le débat sur qui est le meilleur footballeur de toute l’histoire, l’éternel Carles Puyol a précisé qu’il est l’un de ceux qui croient qu’il n’y a pas eu de talent plus impressionnant et dominant que celui de Lionel Andrés Messi Cuccittini.

«Je pense qu’il est impossible de donner plus d’évaluations de Messi qui ne sont pas sorties. C’est incroyable comme ça s’améliore à chaque saison. Le niveau qu’il a et maintient… il est à ce niveau depuis plus de 10 ans. C’est très compliqué. Pour moi, c’est le meilleur joueur de l’histoire», a conclu Puyol, dans une conversation (2019) avec les médias officiels de la Liga espagnole.

Au-delà de toute opinion ou contestation, la grandeur de Lionel Messi ne peut tout simplement pas être remise en question.

Nous parlons d’un joueur qui a participé à 1 084 buts (759 buts et 325 passes décisives) dans les 959 matchs qu’il a disputés en tant que professionnel à un niveau absolu.

Il est le propriétaire des records individuels les plus brutaux jamais vus dans le football professionnel.