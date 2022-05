PSG : Xavi Simons serait tout proche de parapher un nouveau contrat

C’est un fait que Robert Lewandowski ne continuera pas à Munich à partir de la saison prochaine. Le Polonais recherche le changement de décor et Barcelone apparaît comme le meilleur candidat pour garder le buteur.

Au milieu de l’incertitude sur ce qu’il fera à partir de la saison prochaine, l’attaquant a fait face aux micros lors de ses nations et a donné quelques indices sur son avenir.

Lewandowski a déjà annoncé au Bayern qu’il souhaitait quitter le club cet été . Les Bavarois font la sourde oreille aux demandes de l’attaquant, notant que leurs liens formels avec l’institution se terminent en 2023, mais ils seraient déjà à la recherche de son remplaçant, signe clair qu’ils voient le Polonais avec un pied à l’extérieur du club

Pendant ses vacances à Monaco, l’attaquant s’est entretenu avec ‘Sky Sport’ , qui l’a interrogé sur son avenir et en quelques mots le Polonais a donné quelques indices sur ce qu’il fera la saison prochaine : «Le moment viendra de donner des informations. Bientôt il sera possible de dire plus»

Quelques heures plus tard, Lewandowski a poursuivi sa tournée des micros et dans des déclarations à Eleven Sports Pologne, il a été plus clair sur son éventuelle arrivée à Barcelone.

«La signature pour le Barça ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire et non. Cela a du sens» pour en parler. C’est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine.»

Robert Lewandowski veut débarquer au Camp Nou dès la saison prochaine. L’attaquant mettra un terme à sa belle aventure munichoise et espère que Barcelone parviendra à alléger sa masse salariale, à sceller un accord qui les lie pour plusieurs saisons.