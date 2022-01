PSG : Wanda Nara et Mauro Icardi se déchirent encore

Après l’élimination de la Côte d’Ivoire en huitième par l’Egypte, la tension est montée entre ivoiriens et camerounais. Les supporters ivoiriens et les joueurs avaient été huées par des Camerounais rangés pour l’occasion derrière les Pharaons.

Lire aussi : Cristiano Ronaldo annonce une bonne nouvelle pour Georgina Rodríguez

Lire aussi : Les différentes dates que Cristiano Ronaldo a données pour son mariage avec Georgina Rodríguez

Lire aussi : «Georgina Rodriguez est méchante et crapule. Je l’ai élevée…», la femme de Cristiano est «diabolique»

Lire aussi : Zlatan Ibrahimovic : «J’ai joué avec Ronaldinho et contre Neymar mais le meilleur…»

Lire aussi : Cafu a choisi son favori pour remporter le Soulier d’Or au Qatar 2022

Sans commenter ces incidents, Didier Drogba s’est dit fier de ses jeunes frères malgré leur élimination. Occasion pour la légende de Chelsea a lancé un message au public sportif. «Rendez-vous en chez nous, en Côte d’Ivoire, pour la meilleure CAN de l’histoire du football», a écrit Drogba.

Une déclaration perçue comme une nouvelle pique aux camerounais après ces propos polémiques suite à la prestation des Comores face aux Lions Indomptables en huitième de finale. «L’Afrique est fière de cette vaillante équipe Comorienne», avait twitté l’ancien international ivoirien.

Déclaration de Didier Drogba

Les tirs aux buts et la Côte d’Ivoire c’est du «je t’aime moi non plus». Je suis fier de mon équipe et de mes jeunes frères qui ont prouvé que le potentiel est bien là!!! Il faut maintenant se tourner vers l’avenir. Comment se qualifier à nouveau pour une coupe du monde? Comment remporter une CAN, lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans?

La solidarité pour un objectif commun est le pré requis premier vers le succès. Il est temps de remettre de l’ordre à la maison afin de pouvoir à nouveau briller sur la scène internationale. Merci au coach, au staff, aux joueurs qui ont su montrer le potentiel de notre équipe et de nos couleurs. Merci aux supporters qui malgré tout vibrez à chaque sortie des Éléphants!

Courage à tous et rendez-vous chez nous, en Côte d’Ivoire, pour la meilleure CAN de l’histoire du football.