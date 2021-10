PSG : voici ce que Lionel Messi a dit sur le Real Madrid qui excite tout le monde

Dans la note que l’Argentin a accordée, Leo a parlé de tout le monde et n’a pas oublié l’équipe Blanco.

Lionel Messi a accordé une longue interview au magazine France Football dans laquelle il fait une revue approfondie des questions les plus actuelles, avec une attention particulière à son départ du FC Barcelone cet été européen.

Cependant, dans d’autres sections de la conversation avec la publication française, le crack du PSG évoque aussi les joueurs de son équipe, comme Neymar ou Kylian Mbappé lui – même, un grand objectif pour le Real Madrid face au prochain marché estival, lorsque le contrat qui le rejoint à la loge française.

Messi n’hésite pas à assurer qu’«avec un joueur comme Mbappé c’est facile de s’entendre». Et il ajoute un fait qui enthousiasmera sans aucun doute les fans de l’équipe blanche : «En plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça facilite les choses.»

Dans une touche madrilène, Leo n’hésite pas à inclure Karim Benzema parmi les candidats pour remporter l’actuel Ballon d’Or , assurant qu’«il a été excellent» tout au long de l’année.