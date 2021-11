PSG veut signer Vinicius : voici son immense offre proposée

Alors que le Ballon d’Or 2021 sera remis lundi 29 novembre, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des favoris. Pour autant il garde une ambition folle. A 36 ans, le Portugais aura bien du mal à aller chercher Lionel Messi, surtout si l’Argentin remporte un 7e Ballon d’Or.

Au sommet du football mondial depuis de nombreuses années, le Portugais a profité de la présence de Lionel Messi pour tenter de faire toujours mieux et ainsi progresser sans cesse. Mais si l’ancien du Real Madrid a comme objectif constant de rivaliser avec le talent et la gloire de «La Pulga», il est un secteur dans lequel il a un peu de retard.

Quintuple vainqueur du Ballon d’Or, CR7 en compte un de moins que Lionel Messi. Et l’Argentin est régulièrement annoncé comme l’un des favoris pour l’obtention du trophée, ce lundi 29 novembre. Mais peu importe pour Cristiano Ronaldo qui, malgré son âge avancé (36 ans), garde l’espoir de faire mieux que Messi en termes de Ballon d’Or.

Selon les propos de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, repris par Mundo Deportivo, le Lusitanien a un objectif clair : «Ronaldo n’a qu’une ambition, et c’est de terminer sa carrière avec plus de Ballon d’Or que Messi. Et je le sais parce qu’il me l’a dit.»

Peut-être un vœux pieux pour le champion d’Europe 2016 avec le Portugal, à moins qu’il ne brille de plus belle ces prochains mois avec sa sélection et Manchester United.