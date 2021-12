PSG veut échanger Mauro Icardi contre ce joueur de la Juventus

Face au variant Omicron et à la pression de certains clubs anglais, la CAF réfléchit à la possibilité d’annuler la CAN, qui doit se tenir en janvier. Samuel Eto’o, le nouveau président de la fédération camerounaise de football, s’active en coulisses pour maintenir la CAN dans son pays.

Ce lundi, le président de la CAF, Patrice Motsepe s’est rendu au Cameroun pour discuter avec les parties prenantes. D’aucuns, indique que la raison de cette venue serait de faire reporter le tournoi continental.

En attendant, Samuel Eto’o, pour sa part, continue de s’opposer farouchement à cette hypothèse. D’ailleurs, l’ancien buteur a martelé sa position catégorique lors de la réunion du comité qui s’est tenue ce dimanche sans déboucher sur une décision majeure.

«Le Cameroun fera tout faire pour maintenir la CAN au pays des Lions Indomptables et assurer le succès de cette édition», a ainsi déclaré Eto’o devant les dirigeants de la FIFA selon la presse locale.

Avant de poursuivre en affirmant «qu’il est engagé à travailler avec les autorités du pays et d’autres parties prenantes du football pour organiser une CAN sans obstacles et dans les meilleures conditions». Quoi qu’il en soit, le sort de la compétition devrait se jouer dans les prochaines heures.