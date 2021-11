PSG : une solution terrible est envisagée pour Sergio Ramos !

Nuno Espírito Santo n’est plus l’ entraîneur de Tottenham . Après les rumeurs qui ont circulé après la défaite contre Manchester United, le club l’a officialisé ce lundi dans un communiqué sur son site internet.

«Le club peut annoncer aujourd’hui que Nuno Espírito Santo et son équipe d’entraîneurs composée de Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions», a commencé la lettre.

«Je sais combien Nuno voulait pour réussir et son équipe d’entraîneurs et je suis désolé que nous ayons dû prendre cette décision. C’est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous voulons le remercier ainsi que son équipe d’entraîneurs pour leur travail et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir».

La décision est prise par Tottenham après la mauvaise série de résultats de l’équipe. Huitième de Premier League, il avait cumulé trois défaites en quatre matches et le sentiment, selon les médias anglais, était que l’effectif n’était pas de son côté.

Désormais, le club va devoir chercher un autre entraîneur. Daniel Levy , président de Tottenham , a entre les sourcils pour amener Antonio Conte , qui est sans équipe après avoir quitté l’Inter Milan la saison dernière.