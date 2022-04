PSG : «Si Kylian Mbappé va au Real Madrid, il sera très brillant. Mais il ne…», Alain Cayzac

Le triplé qu’il a réussi contre Norwich, samedi dernier, aux 7e, 32e et 76e minutes pour le 60e de sa carrière, pour le 33e a conduit Cristiano Ronaldo à faire une publication sur le réseau social Twitter.

Dans la publication de CR7, on peut lire, en traduction directe : «Trente triplés avant 30 et 30 après 30», écrit l’international portugais, 37 ans. «Il est temps de rompre cette égalité», a-t-il dit, en promettant davantage.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022