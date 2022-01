PSG : Sergio Ramos marque son premier but avec le club de la capitale (vidéo)

Aux premiers jours de l’année 2022, le jeune Youssoufa Moukoko a accepté de participer à une dynamique pour les médias numériques du Borussia Dortmund. C’était un exercice facile, avec des questions rapides. Et comme vous l’avez lu à la une, il devait choisir le meilleur footballeur de son club.

Beaucoup s’attendaient peut-être à ce qu’il nomme le Norvégien Erling Haaland ou le capitaine Marco Reus. Mais ça c’est pas passé comme ça. L’attaquant de 17 ans s’est retrouvé avec l’éternellement sous-estimé Raphael Guerreiro.

Fait intéressant, il n’est pas le premier à mentionner la wild card portugaise après cette interrogation. Des éléments comme Marco Reus, Ansgar Knauff et Julian Brandt l’ont également fait. C’est-à-dire : il y a une fascination générale pour l’international lusitanien.

Rapha est loin d’être l’atout médiatique le plus important de Dortmund. Cependant, il est fondamental dans tout le Signal Iduna Park depuis des années. C’est un ailier nominal, mais il peut jouer comme ailier.

Et peu importe à quelle position il commence, son âme est un meneur de jeu. Grâce à sa vision, sa lecture du jeu et sa capacité associative, il génère de nombreux avantages et occasions de but.

Il ne prend pas les couvertures, mais il est très apprécié au sein de son équipe. Et cela, sûrement, le réconforte. C’est toujours spécial que vos collègues, qui sont ceux qui savent vraiment ce qui se passe sur le terrain, vous apprécient autant.