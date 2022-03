PSG : Sergio Ramos a déjà pris sa décision

Toujours dans son interview accordée à Cadena Ser, Jordi Alba a fait l’éloge de Kylian Mbappe et Erling Braut Haaland.

Jordi Alba a encensé les deux attaquants les plus convoités du moment : «Je ne sais même pas quoi dire. Mbappé est fou et il l’a montré contre le Real Madrid. Haaland est aussi jeune et a un but, mais jouer pour Dortmund ou le PSG n’est pas la même chose que pour le Camp Nou ou le Bernabéu. Il faudrait voir ce qu’ils pourraient faire ici».

L’avenir d’Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat, est un sujet très évoqué par les Catalans : «Je pense qu’il devrait renouveler. Il est l’un des meilleurs au monde à son poste. Il est motivé, mais je ne sais pas ce qu’il va faire. J’espère que tu resteras».