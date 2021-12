PSG : Ronaldinho lâche une énorme bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé

Alors que son avenir au PSG demeure très incertain, Kylian Mbappé réaffirme avec force son envie d’aller au bout de la saison avec Paris. Et un maximum de trophées si possible.

Le huitième de finale de Ligue des champions à venir entre le PSG et le Real Madrid est dans tous les esprits. Y compris, bien évidemment, celui de Kylian Mbappé.

«Nous devons être prêts parce que c’est le moment. Nous avons joué six mois pour s’adapter aux nouveaux joueurs de l’équipe et voir ce qui peut fonctionner. Nous avons l’équipe pour gagner. C’est très important pour nous, pour le club, pour tous les fans, pour tous ceux qui aiment le PSG», s’exclame l’attaquant parisien dans une interview accordée à CNN parue ce mardi.

Son départ éventuel pour la Maison blanche l’été prochain, l’intéressé refuse donc de l’évoquer. «Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid. Donc, la seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG.»

Pour autant, le buteur des Bleus ne regrette pas d’avoir fait part de ses envies d’ailleurs lors de la dernière intersaison. «Je ne regrette pas car j’ai été honnête. Je dis ce que j’ai sur le cœur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c’est un sentiment, quelque chose de personnel», souffle-t-il.

«Mais bien sûr, je suis heureux de rester, de jouer avec Leo Messi et tous les gars parce que c’est aussi ma ville. Je suis Français. Je suis heureux et je veux tout gagner cette saison.»

«Un honneur» de jouer avec Messi

Son association avec La Pulga, à l’entendre, a sans nul doute fait peser la balance quand le prodige de Bondy a pris la décision de rester fidèle au club de la capitale. «J’ai du mal à concevoir que je puisse jouer avec lui. C’est un honneur», affirme-t-il.

«Nous devons nous réjouir de le voir à Paris. C’est un moment incroyable pour l’histoire du jeu. J’espère que nous allons remporter beaucoup de titres cette saison et être reconnus comme la meilleure équipe du monde.

Pour cela, nous devons continuer à travailler. Nous devons faire des concessions lorsque nous jouons avec ce type de joueur, mais avec Leo Messi c’est plus facile car c’est avant tout un plaisir, et je veux gagner. Donc, si je dois faire des concessions pour gagner, je le ferai !»