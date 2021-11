PSG : Pochettino lâche une bombe

L’entraîneur du Real Madrid a minimisé le malaise du malagueño dû à son remplacement tardif à Grenade: «Il est en colère parce qu’il ne joue pas mais il ne m’a jamais manqué de respect ni moi-même», a déclaré l’Italien.

Carlo Ancelotti est apparu en conférence de presse ce mardi, en avant-première du match de la phase de poules de Ligue des champions que le Real Madrid jouera demain contre le Sheriff à Tiraspol, où une victoire assurerait la présence des Merengue en huitièmes de finale.

Match décisif

«Au match aller, nous avons eu une bonne expérience contre cette équipe, qui nous a battus au Santiago Bernabéu. Nous devons éviter les erreurs de l’autre match et nous affrontons celui-ci avec le plus grand calme et confiance. Nous connaissons bien le shérif et nous savons aussi qu’il va falloir faire un match complet. Si on gagne c’est décisif, oui».

Rotations

«Les rotations sont importantes pour garder l’équipe fraîche et motiver tout le monde. Maintenant, nous avons une bonne dynamique et lors des derniers matchs, nous n’avons pas beaucoup changé. Militao et Rodrygo sont frais et ils peuvent revenir demain, mais la vérité est que je ne ne pense pas beaucoup. dans les rotations».

Est-il difficile d’être entraîneur à Madrid ?

«Ce n’est pas compliqué d’être entraîneur du Real Madrid. Si vous avez une carrière, il vaut mieux avoir une Ferrari. Tous les entraîneurs ont de la pression. Chaque semaine, ils licencient quelqu’un, cela fait partie de notre travail. C’est une illusion de former le meilleure équipe du monde».

Qui est le «shérif» de Madrid ?

«Le shérif de mon vestiaire est la qualité, la personnalité et l’harmonie de ce groupe. C’est un vestiaire avec beaucoup de jeunesse et d’enthousiasme. J’aime entraîner ces joueurs car je n’ai eu aucun type de problème.»

Long voyage à tiraspol

«C’est un long voyage, mais c’est normal. Nous avons un bon hôtel, le stade et le terrain sont parfaits, la vérité est que cela m’a surpris. Pour le reste, il n’y a aucun problème d’aucune sorte..»

Problème citp à Grenade

«Je n’ai pas besoin de lui parler. Je l’aime beaucoup et ce n’est pas un gros problème. Il m’a dit (à Grenade) qu’il s’était déjà suffisamment échauffé et qu’il était prêt à entrer. pas besoin de créer un gâchis. Isco est un professionnel sérieux et il ne m’a jamais manqué de respect et moi non plus envers lui. Il est logique qu’il soit en colère de ne pas jouer, mais nous avons une bonne relation, nous avons passé beaucoup de temps du temps ensemble et nous le respectons lui et moi au maximum.»

Prix courtois et individuel

«Il y a de très bons gardiens en Europe lorsqu’il s’agit de décerner des prix individuels. Pour nous, c’est un gardien que nous ne changerions pour personne. Il se débrouille très bien. Son mariage avec le Real Madrid se passe bien. Pour lui, c’est plus important pour gagner une ligue ou un Champions qu’un prix individuel».

Comment voyez-vous Vinicius ?

«C’est le joueur le plus déstabilisant du football en ce moment à cause de sa façon de jouer. Il doit s’améliorer, bien sûr, car le tête-à-tête n’est pas la chose la plus importante dans le football. Il veut apprendre et a de l’humilité. Il a la tête d’un jeune homme qui a conscience qu’il doit s’améliorer».