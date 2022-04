PSG : «Oui, c’est dommage que…», les gros regrets de Kylian Mbappé

Après Lorient le week-end dernier (5-1), le Paris Saint-Germain a de nouveau martyrisé un mal-classé, Clermont (1-6), samedi soir pour le compte de la 31 journée de Ligue 1. Et comme contre les Merlus, la fameuse «MNM» (Messi, Neymar et Mbappé), si décevante depuis le début de la saison, a brillé de mille feux.

Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, Kylian Mbappé a regretté que la mayonnaise avec ses compères d’attaque ne prenne qu’à ce stade de la saison.

«Oui, c’est dommage que ça n’arrivent que maintenant. Après, il y a eu pas mal de circonstances et d’évènements qui ont fait qu’on a été un peu retardé. Mais on sent que ce sont trois joueurs de qualité. On essaye d’aider l’équipe un maximum et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui.», a ainsi confié au coup de sifflet final le gamin de Bondy au micro de Canal+.

«On a eu une douleur qui est encore présente»

«La vie est comme ça», a-t-il poursuivi. «Parfois tu gagnes et parfois tu perds. Il faut toujours regarder devant. C’est passé maintenant (l’élimination face au Real, ndlr), on a eu une douleur qui est encore présente mais il faut toujours positiver. On doit montrer qu’on est un grand club, une grande équipe, et qu’on est ici pour gagner des trophées».

Avant de tirer un trait sur cet exercice 2021-2022 manqué, le club de la capitale a encore un 10e titre de champion de France à aller chercher. Un moindre mal pour les Parisiens.