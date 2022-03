PSG : «On doit se respecter», Kylian Mbappé fait une demande à l’équipe !

Après la lourde défaite 3-0 du Paris Saint-Germain contre Monaco, Kylian Mbappé a pris la parole. Le buteur parisien n’a clairement pas aimé la prestation des siens et pointe l’état d’esprit du groupe.

Valorisant le match de Monaco, Kylian Mbappé valide la thèse de l’erreur de parcours et souhaite se concentrer sur le dernier objectif du PSG en cette fin de saison : «remporter la Ligue 1. L’objectif c’est d’aller chercher le 10ème titre de champion de France, le reste ça importe peu.»

Pour autant, il n’a pas manqué de souligner son mécontentement. Selon lui, le PSG doit davantage se respecter.

«Les gens se rappelleront toujours de la Ligue des Champions, cela ne change rien et cela importe peu de gagner 8 ou 9 à 0. On doit se respecter, respecter les supporters, respecter notre famille et nos proches.

On se doit de se respecter si on a un minimum d’estime pour soi-même. C’est un match sans et on doit repartir de l’avant et se respecter», a lâché le champion du monde 2018.