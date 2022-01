PSG : Neymar vise le Real Madrid ! 

Les Eléphants de Côte d’Ivoire feront leur entrée en lice dans la 33e edition de la Coupe d’Afrique des nations ce mercredi 12 janvier face à la Guinée Equatoriale. Pour leur premier match de la CAN 2021, les Eléphants de Côte d’Ivoire seront privés de trois de leurs cadres.

A quelques jours de cette rencontre, le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a soutenu dans une interview postée sur le site internet de la FIF (Fédération ivoirienne de football), que tous les joueurs convoqués pour cette compétition ont répondu présents.

«Tout mon contingent est ici à Douala, certains joueurs qui ont eu le Covid-19 récupèrent même si c’est encore long, d’autres qui ont joué en Europe sont arrivés, éreintés par le voyage et l’accumulation des matches. On essaie de récupérer tout le monde et de récupérer un maximum de fraicheur avant le début de la compétition», a-t-il soutenu.

Le technicien français a reconnu que le match contre la Guinée Equatoriale est loin d’être gagnée d’avance. «A nous d’être prêts et de ne pas déjouer face à la Guinée Equatoriale, en pensant que le fait de mettre le maillot de la Côte d’Ivoire, ça devrait suffir pour s’imposer. Ça va être un match difficile.

Tout équipe qui démarre la compétition avec une victoire, sait qu’elle peut espérer aller au match retour. Toutes les équipes veulent dès le début gagner leur match. A nous d’être prêt dès le coup d’envoi», a-t-il ajouté, rapporte Afrique Sur 7.

Pour cette rencontre Beaumelle doit donc se priver de 3 joueurs assez importants de son effectifs. Il s’agit de Serge Aurier, Wilfried Kanon et Sylvain Gbohouo qui sont tous forfaits.

Pour accumulation de cartons durant les éliminatoires les deux premiers sont suspendus pour le match contre la Guinée Equatoriale. Testé positif à un test antidopage, le gardien ivoirien, Gbohouo Sylaiin a été suspendu par la FIFA. Jusqu’à aujourd’hui, on ne sait toujours pas s’il aura le droit de participer à la CAN, même s’il a été maintenu dans le groupe.