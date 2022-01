PSG : Messi accusé d’avoir manqué de respect à Pochettino

Un temps annoncé comme un candidat à la victoire finale du Ballon d’Or, Karim Benzema ne s’est même pas retrouvé sur le podium pour l’édition 2021, laissant Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho lui passer devant.

Pour le trophée que donne chaque année la FIFA pour le titre de meilleur joueur du monde, l’attaquant du Real Madrid espérait bien avoir sa chance, car il s’agissait des votes des capitaines des sélections et non pas d’un jury de journalistes. Mais le résultat n’a pas été bien différent, et le Français ne se retrouve pas dans les finalistes.

Que vient faire Mohamed Salah ?

Ce sont encore Lionel Messi et Robert Lewandowski qui vont s’affronter, avec l’Egyptien Mohamed Salah en arbitre. Une véritable déconvenue pour Karim Benzema, qui avait fait d’une place de finaliste de The Best l’un de ses petits objectifs personnels pour l’hiver.

Mais la déception est encore une fois au rendez-vous, et la presse madrilène a une nouvelle fois besoin de soutenir la vedette du Real Madrid. Defensa Central, média proche du président Florentino Pérez, ne comprend pas cet acharnement à l’encontre de Karim Benzema.

«Une fois de plus, le joueur n’est pas reconnu pour la belle année qu’il a vécue avec les blancs, et avec son équipe nationale. Le choix de Mohamed Salah parmi les trois élus est surprenant, puisqu’il n’a pas connu sa meilleure année avec Liverpool. Des élections douteuses, mais depuis que l’Argentin a remporté le Ballon d’Or, plus rien ne nous surprend», a balancé le média madrilène, qui est clairement remonté contre la FIFA et sa distinction.

A moins d’une erreur dans le décompte des votes, il n’y a pourtant pas grand chose à redire, et la publication des votes des capitaines permettra d’y voir plus clair.

En tout cas, seul consolation, KB9 fait partie des nominés pour l’équipe type de la saison, en compagnie d’un seul autre joueur français : Kylian Mbappé.