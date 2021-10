PSG : Mbappé a surpris le monde avec une phrase sur Lionel Messi

Le Français a parlé à L’Équipe de l’arrivée de Messi au PSG et a assuré : «J’accepte de courir quand Messi marche…»

Mbappé a accordé une interview à L’Équipe où il a commenté tout ce qui entoure la situation actuelle du PSG, sa discussion avec Neymar, l’arrivée de Messi et bien sûr, aussi sa demande de transfert en été avec le déjà célèbre : «J’ai demandé partir en juillet». À son tour, il a dit qu’il était très surpris par sa signature.

Pour l’attaquant français, la signature de Messi a été une grande surprise , puisqu’on ne s’attendait pas à ce qu’il quitte le Barça : «Je n’aurais jamais imaginé qu’il vienne ici ! C’est l’un des rares joueurs que j’ai mis sur une affiche d’«impossible pour lui de jouer». avec lui». Pour moi, il n’allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant avec lui. Il ne faut jamais oublier que c’est toujours un privilège.»

A propos de jouer avec la star argentine, il a déclaré : «Il n’y a pas de problème, c’est une hiérarchie établie. J’accepte de courir quand Messi marche, pas de problème ! C’est Messi en tout cas !»

L’arrivée de Messi signifie que l’attaquant français doit occuper d’autres postes, évoluer différemment et s’adapter au nouveau jeu, mais il se dit ravi de la star argentine :

«J’ai toujours dit que je voulais jouer avec de grands joueurs, donc cette année je suis servi Quand tu joues avec de grands joueurs, il faut faire des concessions. Tu n’es plus le seul grand joueur. Tu n’es plus toi seul, c’est toi et le reste.»

«Messi aime le foot»

De l’Argentin, il a également expliqué: «C’est quelqu’un qui aime le football. Il parle à tout le monde, il essaie de s’intégrer à sa manière, même s’il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n’est pas timide. Avec Neymar c’était quelque chose de similaire quand il est arrivé. C’était. Extraordinaire. Mais Messi, c’est autre chose. C’est incroyable de penser que le seul autre maillot qu’il porte, à part Barcelone, c’est le PSG. Nous devons réaliser que c’est quelque chose d’extraordinaire.»

En colère contre Neymar

Sur un terrain, la tension est beaucoup plus grande, et Mbappé l’a reconnu : «Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le football. Ça ne doit pas être quelque chose. C’est pourquoi, immédiatement après, vu la répercussion, j’ai parlé avec lui. Nous avons déjà échangé beaucoup de mots comme ça dans le passé et ça va continuer, parce que nous voulons gagner, mais il ne devrait pas y avoir de ressentiment. Il n’y en a pas parce que je respecte le joueur et l’homme et admire ce qu’il est. Mais maintenant, je n’étais pas content d’un laissez-passer. Un jour ça m’est arrivé aussi, je l’ai fait, ça n’est pas arrivé et je n’étais pas content. Mais pas de problème.»