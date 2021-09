PSG : Mauricio Pochettino s’explique sur la sortie de Lionel Messi !

Le jeune Vinicius a été, une fois de plus, l’un des grands protagonistes de Valence – Real Madrid, match correspondant à la 5e journée de la Ligue de Santander.

Ceux de Carlo Ancelotti se sont ralliés avec un but de l’assistance de Vinicius Jr ainsi que de Karim Benzema. Le Brésilien a assisté aux micros Movistar +.

Match exigeant : «C’est toujours difficile de jouer ici, et après avoir encaissé un but de plus. Le Real Madrid n’abandonne jamais.»

Patience : «Nous avons enduré et nous avons obtenu un excellent résultat. Le travail de l’entraîneur et de vous tous est très bon. Nous travaillons comme jamais auparavant.»

La clé du retour : «On a bien joué, mais ici c’est toujours très difficile. Les choses ne se sont pas bien passées mais on a pu revenir. Il faut travailler et se reposer.»

Quelle est la chose la plus importante : «La victoire du Real Madrid (rires)»

But et assiduité : «Très content de toute l’équipe, qui fait tout pour être bien, ils me donnent des ballons pour que je puisse générer des occasions de marquer. Le résultat est le plus important.»