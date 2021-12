PSG : Mauricio Pochettino donne des détails sur son avenir !

La Pulga a atteint 758 avec les deux ce mardi et a dépassé le Brésilien en tant que troisième meilleur buteur. L’attaquant portugais en compte 801 et est en tête du classement des artilleurs.

Lionel Messi continue de dépasser les records dans sa carrière sportive. Ce mardi, il a inscrit deux des quatre buts du PSG contre Bruges et atteint 125 buts en 154 matchs disputés en Ligue des champions et inscrit 38 gardiens différents dans le tournoi (il a atteint le record du Portugais Cristiano Ronaldo ).

Il a également atteint 758 buts officiels dans sa carrière, dépassé la marque du Brésilien Pelé (757) et est le troisième meilleur buteur de l’histoire, derrière l’Austro-Tchèque Josef Bican (805 entre 1931 et 1955 pour le Rapid Vienne et le Slavia Prague) et Cristiano lui-même (801 entre le Sporting Lisbonne, Manchester United d’Angleterre, le Real Madrid d’Espagne et la Juventus d’Italie).

Les 758 buts de Lionel Messi, en détail

– 672 Barcelone

– 6 Paris Saint-Germain

– 80 Équipe nationale d’Argentine

– 598 Jouer

– 103 Criminel

– 57 Coup Franc