PSG : «Ma carrière n’est pas…», Mauro Icardi fait une grande annonce sur son avenir

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, a évoqué la pression que lui met le président de la Fédération à l’approche de la Coupe du monde 2022. Samuel Eto’o veut voir son pays atteindre le dernier carré de la compétition prévue en fin d’année au Qatar.

Avant son premier match des éliminatoires de la CAN 2023, l’équipe fanion du Cameroun a livré un match amical contre une sélection de joueurs locaux. Les hommes de Rigobert Song se sont logiquement et largement imposés 4-1 grâce aux buts d’Ignatius Ganago, d’Ambroise Oyongo et de Vincent Aboubakar.

Après cette victoire écrasante, le sélectionneur des Lions Indomptables a lâché une confidence en Conférence de presse. Si au début, Rigobert Song était satisfait du contenu et du résultat, la légende Camerounaise aujourd’hui sélectionneur a avoué être en danger.

«Vous avez vu qu’ils n’ont pas été ridicules. Je suis satisfait. Ce n’est pas le résultat qui est important. Je retiens le comportement de ces jeunes… Deux ou trois vont compléter la liste des lions indomptables», a affirmé Rigobert Song.

Au passage, il est revenu sur sa fameuse théorie du danger développé contre l’Algérie notamment, lors de la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

«Je suis toujours en danger. Le président de la Fecafoot (Samuel Eto’o) me met énormément de pression», a soutenu l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun.