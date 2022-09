PSG : Lionel Messi rend hommage à son compatriote Ander Herrera

Sur son compte Instagram, le numéro Lionel Messi a rendu hommage à son compatriote, mais également à Ander Herrera, qui a fait son retour à l’Athletic Bilbao.

«Beaucoup de succès dans votre nouvelle étape, Leandro Paredes. C’était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble ! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera, j’ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m’as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga», écrit Lionel Messi.

«Tu vas me manquer petit gars, on se voit bientôt»

Visiblement touché par le message de son contrat compatriote, Leandro Paredes lui a répondu : «Tu vas me manquer petit gars, on se voit bientôt.»

Effectivement, les deux Argentins se retrouveront en sélection dans les prochaines semaines, afin de préparer la Coupe du monde en fin d’année.