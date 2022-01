PSG : Lionel Messi récupère son numéro 10 !

L’attaquant du PSG Mauro Icardi et sa femme et agent Wanda Nara viennent à peine de surmonter les récents problèmes dans leur relation, mais ils semblent déjà devoir faire face à un nouveau défi.

Vers la fin de l’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple traversait une période particulièrement difficile dans leur mariage, en raison d’informations selon lesquelles Icardi aurait trompé sa femme.

Mais le couple a apparemment résolu ses problèmes et semblait de nouveau sur la bonne voie. Jusqu’à ce qu’Icardi ne suive plus Nara sur Instagram et change sa photo de profil pour une photo de lui avec ses deux filles devant la Tour Eiffel. Nara a réagi en téléchargeant une image avec l’une de ses filles couvrant son visage et ayant l’air de pleurer.

Un nouveau défi pour Mauro et Wanda

Il s’agit de la plus récente cause d’inquiétude pour le couple après la nouvelle en octobre 2021 qu’Icardi avait trompé Wanda avec l’actrice argentine Eugenia Suarez, une saga qui s’est également jouée sur les médias sociaux.

Le PSG n’a pas beaucoup apprécié Icardi, et le club lui a accordé un congé pour sauver son mariage. Cette récente brouille ne rassurera pas l’entraîneur Mauricio Pochettino quant à la personnalité et au caractère qu’Icardi apporte au vestiaire de l’équipe parisienne.

Après la fin de l’épisode à rallonge de sa vraie-fausse séparation d’avec Mauro Icardi Wanda Nara refait donc parler d’elle.