PSG : l’incroyable annonce de Kylian Mbappé sur son avenir

Robert Lewandowski a reçu le prix Golden Player 2021 pour la deuxième fois consécutive dans le sondage du magazine italien Tuttosport. Le gala de 2021 s’est tenu ce lundi 13 décembre 2021 à Turin.

En raison de la pandémie et de la multitude des tâches, le Polonais était absent, mais a participé à une visioconférence depuis son domicile à Munich.

«Merci au jury d’avoir apprécié mes réalisations. Je suis honoré. Je sais que je peux jouer à ce niveau encore quelques années. Pour moi, l’âge n’a pas d’importance.», a soutenu Lewandowski, qui a eu 33 ans en août. Il a dédié le prix à ses fans du monde entier.

I am very pleased to receive the @tuttosport – #GoldenPlayer award for the second time in a row✌️😎 Thanks so much to the outstanding Jury for appreciating my achievements 🙌 #Tuttosport #rl9 pic.twitter.com/XNheo8un2e

— Robert Lewandowski (@lewy_official) December 13, 2021